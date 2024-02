Oriolo Romano, firmata la convenzione sul Parco della Mola

È stata firmata la convenzione sul Parco della Mola tra l’Università Agraria e l’ATS Monumento Naturale del Parco della Mola rappresentata da Paolo Guardalà e Andrea Rinelli. La convenzione rappresenta un momento essenziale per permettere uno sviluppo armonico e sostenibile di un sito strategico per tutta la nostra comunità. Un momento importante che si inserisce in una visione organica sul futuro del nostro paese. Davvero un grandissimo ringraziamento a tutti coloro che stanno contribuendo a questa grandissima sfida.