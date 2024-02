Emanata allerta meteo dalla notte di oggi e per le succesisve 24-36 ore, per venti da forti a burrasca. Inoltre dalla mattina di domani e per le prossime 24- 36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a Diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.