RaiPlay e Rai Yoyo, arrivano i Ronfi

Dopo oltre quarant’anni dalla loro creazione, i Ronfi di Adriano Carnevali diventano finalmente una serie animata. La serie, prodotta da Rai Kids e Gertie, con la partecipazione di Something Big (F), sarà disponibile da venerdì 23 febbraio in boxset su RaiPlay e in onda da lunedì 26 febbraio, tutti i giorni, alle ore 9.10, su Rai Yoyo.

I sonnacchiosi roditori creati da Carnevali nel 1981 sulle pagine del Corriere dei Piccoli si animano per la prima volta con tutti i loro comportamenti tipici, una spiazzante parodia del mondo degli umani, e si esprimono in un buffo grammelot ronfesco concepito appositamente per la serie TV. A disturbarne i pisolini, come sempre, ci sarà Lupo, all’eterno inseguimento di una bistecca di Ronfo, ma anche un inedito e buffo Panda che cercherà invano di scuoterli dal loro perenne torpore. Inoltre, uccellini, castori e tutte le altre creature che popolano il bosco nato dalla fantasia di Adriano Carnevali.

La canzone d’apertura e le musiche sono firmate da Vince Tempera, grande compositore noto per le sigle di “Atlas Ufo Robot”, “Capitan Harlock” e “Anna dai Capelli Rossi”, direttore d’orchestra, produttore e arrangiatore, autore di colonne sonore e pianista storico di Francesco Guccini.