Talete, contatori intelligenti per una gestione idrica in armonia con l’Agenda 2030

“Siamo entusiasti – dichiara l’Amministratore Unico Salvatore Genova – di introdurre i misuratori intelligenti come parte integrante del nostro impegno verso la sostenibilità e l’efficienza. In quest’ottica, nel medio periodo, verrà sostituito l’intero parco contatori del territorio gestito”.

Viterbo, 21/02/2024 – Talete S.p.A., annuncia con soddisfazione il varo di un progetto pilota nell’ambito del Piano Operativo Ambientale FSC2014-2020, mirato all’installazione di contatori intelligenti, che partirà dai comuni di Celleno e Faleria, già oggetto di finanziamento.

Questa decisione innovativa è un impegno tangibile verso la sostenibilità ambientale, il monitoraggio dei consumi e il risparmio energetico.

Il progetto è strettamente allineato all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dimostra il chiaro impegno dell’azienda a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) promossi dall’ONU.



Parte integrante di questo progetto è l’introduzione di contatori smart di ultima generazione, che consentono una lettura precisa e sintetica dei consumi. Questi contatori di tipo ultrasonico permettono l’acquisizione dei dati di consumo ogni 30 secondi, garantendo un monitoraggio accurato e continuo dei consumi idrici.

Inoltre, le nuove tecnologie utilizzate permetteranno a Talete di disporre di un bilancio idrico in tempo reale e di monitorare in continuativamente le perdite idriche, anche quelle del singolo utente.

L’installazione di circa 2.000 contatori smart (che inizierà entro il mese di marzo) rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di una Smart City connessa e sicura.

Grazie a una solida infrastruttura di comunicazione radio, Talete sarà in grado di monitorare costantemente i consumi idrici e reagire prontamente a eventuali anomalie, garantendo un servizio sempre più preciso e di qualità.

Una tecnologia moderna che permetterà ai nuovi contatori di “dialogare” con il centro di controllo in tempo reale per poter operare prontamente, nell’interesse dei cittadini e del servizio idrico integrato.

Molteplici i vantaggi per i cittadini che saranno resi possibili grazie all’imminente lancio di una app specifica consultabile da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet ecc.):

monitoraggio preciso del consumo: i contatori smart consentono agli utenti di monitorare in tempo reale il proprio consumo promuovendo una maggiore consapevolezza sull’uso della risorsa;

fatturazione più equa e accurata: grazie alla registrazione puntuale dei consumi, i contatori smart eliminano errori di lettura e consentono una fatturazione più precisa;

rilevamento delle perdite: i nuovi misuratori possono rilevare anomalie nei flussi d’acqua, come perdite o guasti nelle tubature. Questo consente interventi mirati e tempestivi.

“Questo progetto – aggiunge l’RTD Giuseppe Gasbarri – rappresenta solo il punto di partenza per il miglioramento complessivo dei nostri servizi. L’adesione al Polo Strategico Nazionale per l’Innovazione ci proietta in una direzione chiara verso l’implementazione di soluzioni sempre più all’avanguardia”.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento – afferma il sindaco di Celleno Marco Bianchi- al gestore del servizio idrico per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’attuare questa importante iniziativa. Questa collaborazione tra l’amministrazione comunale e Talete S.p.A. dimostra quanto si possa ottenere lavorando insieme per il bene della nostra comunità”

“Desidero esprimere alla Talete Spa e al suo Amministratore Unico Ing. Salvatore Genova, il mio personale ringraziamento e quello della comunità di Faleria – dichiara il sindaco Walter Salvadori – per essere stati inseriti in questo progetto pilota che vedrà l’installazione di contatori intelligenti su tutte le utenze presenti nel nostro territorio. In questo momento storico, dove il valore della risorsa acqua ha assunto enorme importanza non solo per l’uomo ma anche per l’ambiente, l’iniziativa della Talete finalizzata al miglioramento, alla sostenibilità e all’efficientamento del servizio idrico, è particolarmente apprezzata dall’Ente che rappresento.”

“L’installazione dei contatori intelligenti da parte di Talete S.p.A. rappresenta un ulteriore importante passo verso una Provincia sempre più tecnologica e all’avanguardia – commenta il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Questi strumenti permetteranno infatti non solo una lettura aggiornata e precisa delle utenze, ma anche di intervenire celermente in maniera mirata per limitare al massimo gli sprechi. Il tutto in un’ottica di tutela ambientale alla quale tengono molto sia i cittadini che gli amministratori della Tuscia”.

Grazie ai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNIISSI (Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali per la Sicurezza del Settore Idrico), sarà avviato il programma di sostituzione dei contatori idrici su tutto il territorio.