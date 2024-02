Una nuova serie tv per sensibilizzare i ragazzi sul tema delle fake news

Sensibilizzare il pubblico più giovane al tema delle fake news, sempre più responsabili della disinformazione nel mondo contemporaneo. È l’obiettivo di “Oblò. Notizie da smacchiare”, la nuova serie prodotta da Scuola Holden in collaborazione con Rai Kids.

In ognuna delle 10 puntate si affronta una fake news diversa, ciascuna delle quali rientra in macroaree di argomento: Storia, Attualità, Giornalismo, Scienza, Salute, Clima, Nutrizione. Per ogni fake news da confutare viene ospitato un esperto della materia, che affronta insieme ai ragazzi un discorso più ampio riguardante gli strumenti di fact checking utilizzabili in ognuno dei diversi ambiti che vengono esplorati.

Intervengono:

Stefano Benedetto – Archivio di Stato di Torino

Luca Milano – Rai Kids

Mussi Bollini – Rai Kids

Barbara Bruschi – Università di Torino

Christian Greco – Museo Egizio

Davide Cerreja Fus – Regista di Scuola Holden

Ginevra Rosso – Attrice protagonista

Carlo Ponti – Attore protagonista

Sarà presente il Producer Sara Busto di Scuola Holden, il cast tecnico e artistico e alcuni degli ospiti delle puntate.

Oblò. Notizie da smacchiare è una produzione della Scuola Holden in collaborazione con Rai Kids, con la consulenza scientifica dell’Archivio di Stato di Torino.

Hanno partecipato alla serie: Alessandro Barbero, Dario Bressanini, Giacomo Di Girolamo, Christian Greco, Carlo Greppi, Luca Mercalli, Eleonora Monge, Anna Toniolo, Andrea Vico e Roberta Villa.