Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le date del “concorsone” per l’assunzione in ruolo dei docenti, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. Come segnala il sito Skuola.net, si parte lunedì 11 marzo con le prove scritte. In ballo ci sono quasi 45 mila cattedre: 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria, 29.314 per la scuola secondaria. A contenderseli circa 373.000 candidati: 69.117 per asili ed elementari, 303.687 per medie e superiori.