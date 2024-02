Meno di un mese a Motodays

È sempre più vicina Motodays 2024, edizione declinata all’insegna di #ProvaEsploraVivi!, e si delineano programmi e iniziative.

Protagonista dell’appuntamento di quest’anno, dall’8 al 10 marzo presso i padd 3-4-5-6 di Fiera Roma, il mototurismo.

Presso Welcome Bikers, area speciale che punta l’attenzione sul turismo a due ruote, Turchia, Brasile, Cuba quali paesi ospiti, 50 espositori -tra i quali tutti i migliori Tour Operator italiani-, tour operator stranieri, il palco con i racconti di viaggio, i viaggiatori, i moto club. Insomma, a Motodays 2024 ci attende un intero spazio per parlare e sognare soltanto di viaggi in moto, con soluzioni e itinerari specifici.

Ma non se ne parla e basta. Per chi vuole già mettersi alla prova, c’è, tra le attività esperienziali proposte, Etruria discovering, un’avventura che verrà immortalata km per km. Un operatore con tecnologie DJI riprenderà infatti l’intero itinerario in sterrato ed asfalto secondario, che il giorno 10 marzo porterà gli iscritti dalla pedana di partenza a Motodays fino alle necropoli etrusche, in uno dei territori più affascinanti di tutta l’Italia centrale.

Molta attenzione sarà riservata in questa edizione anche alla mobilità sostenibile.

Si troverà nel pad. 3 lo spazio dedicato agli approfondimenti sulle tematiche più attuali di urban mobility e transizione ecologica, realizzato in collaborazione con la società spagnola Cooltra, tra i leader europei nelle attività di noleggio e protagonista indiscussa dello sharing scooter italiano nelle città di Roma, Milano e Torino.

Da Terravision a Dekra, da Roma Capitale alle aziende dell’industria motociclistica, saranno oltre 30 gli speaker che prenderanno parte ai talk della Cooltra Arena.

Con il coordinamento dei tecnici di Veio Trails e la firma di YOYO 2024, la city car che ormai è diventata il veicolo urbano preferito dai romani, nei tre giorni di Motodays, sarà possibile testare decine di e-bike dei migliori brand sul mercato: Specialized, Trek, Scott, Cube, Pinarello, Bianchi, Cannondale.

E una pista interna di oltre 400 metri nel pad. 3 consentirà di scegliere -tra urban, mountain bike e gravel- il prossimo acquisto per affrontare il traffico cittadino o le passeggiate outdoor.

Da segnalare, la presenza in Fiera di Honda Italia. L’Ala Rossa è in forza a Motodays (pad. 6) con l’intera gamma, tutta la linea di abbigliamento e accessori e Honda Live Tour, il progetto che ormai da anni caratterizza i test della nuova gamma. I visitatori avranno la possibilità di provare tutte le novità della casa di Atessa. Tra queste: Hornet500, NX500, CBR500R, CB650R e CBR650R, con nuova frizione elettronica e-clutch, la super attesa Africa Twin 24YM, Transalp, X-ADV e ADV350, oltre all’iconico SH.