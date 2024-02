Sindaci campani in protesta contro l’autonomia differenziata del Governo Meloni

Una delegazione di Sindaci campani, che hanno protestato contro l’autonomia differenziata del Governo Meloni, è stata ospitata a Palazzo Valentini, dal Vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna. Presenti anche le Consigliere Delegate di Città metropolitana di Roma, Cristina Michetelli e Tiziana Biolghini.

“Siamo solidali con i Sindaci scesi in piazza a protestare contro una legge di questa maggioranza di Governo che non soltanto acuisce il divario tra nord e sud del Paese, ma mette in difficoltà le autonomie locali e i Sindaci che ogni giorno lavorano per migliorare le condizioni dei cittadini che amministrano. Una scelta scellerata quella del Governo Meloni, che divide l’Italia, mettendo uno contro l’altro gli amministratori locali e che diminuisce ancora di più i fondi che servono a riequilibrare il rapporto tra nord e sud. Dalle politiche per l’occupazione, alla sanità questo provvedimento blocca anche i Fondi di sviluppo e coesione che servivano per investimenti alle infrastrutture e per incrementare i servizi ai cittadini.

Ho ascoltato storie di colleghe e colleghi Sindaci che si impegnano ogni giorno per superare difficoltà enormi in territori complicati, che questa legge affossa inesorabilmente, il Governo sappia che saranno i Sindaci a salvare l’Italia”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma