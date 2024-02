Da lunedi ripartono i lavori sulla Cassia bis

“Come comunicato da Anas, martedì 20 febbraio riprenderanno i lavori sulla Cassia Bis per l’adeguamento delle barriere spartitraffico. Gli interventi si svolgeranno nel solo orario notturno proprio come richiesto all’epoca dal Municipio e concordato nella riunione dello scorso 26 gennaio, che ha visto la partecipazione dell’Ospedale Sant’Andrea, Polizia Stradale e Comando della Polizia Locale. Tali lavori rientrano nella programmazione di messa in sicurezza della strada, avviata nell’estate di un anno fa e poi sospesa.

I lavori si svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 06.00 con rimozione quotidiana del cantiere e prevedono:

– Direzione Viterbo: restringimento di carreggiata dal km 0+000 al km 2+000;

– Direzione Roma: chiusura completa al traffico dal km 3+300 al km 0+000 con uscita obbligatoria allo svincolo Prima Porta Sud e chiusura immissione dallo svincolo Prima Porta Sud in direzione Roma.

Durante la notte quindi in direzione Roma sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo Prima Porta Sud e sarà possibile percorrere Via della Giustiniana o in direzione Cassia o in direzione Prima Porta.

Dalle interlocuzioni con Anas gli interventi, fondamentali per la sicurezza stradale, salvo imprevisti si potranno concludere nel mese di maggio.

Ringrazio Anas per aver raccolto le preoccupazioni e aver condiviso con il Municipio la programmazione del cantiere, nonché per aver messo in campo tutte le misure necessarie affinché i lavori si svolgessero nel solo orario notturno, con un grande sforzo organizzativo e di programmazione. Un buon esempio di come la concertazione tra enti sia indispensabile a garantire la tutela dei nostri territori, oltre a ridurre il più possibile i disagi per la cittadinanza. Chiediamo la collaborazione della cittadinanza nella diffusione massima della comunicazione.”