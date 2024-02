Prosegue l’operazione “anti-degrado” di Rieco, rimosse 15 biciclette abbandonate a Cerveteri

Ieri è cominciata l’attività di rimozione delle biciclette abbandonate sul territorio, l’iniziativa messa in atto dal Comune di Cerveteri, rientra in un progetto “anti degrado” che coinvolge tutta la città.

Gli operatori di Rieco hanno rimosso 12 biciclette abbandonate da mesi sul suolo pubblico, legate ai pali dell’illuminazione stradale. In precedenza, erano stati lasciati degli avvisi da parte degli agenti della Polizia Municipale, in cui si comunicava la rimozione forzata dopo 15 giorni dalla notifica.

“L’obiettivo – dichiara il Sindaco Elena Gubetti – è quello di migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei pedoni e preservare il decoro delle vie e delle piazze cittadine, che risulta talvolta compromesso dall’incontrollato e disordinato deposito di biciclette, o di parti di esse”.

Gli utenti in possesso di biciclette non più utilizzabili possono conferirle presso il Centro di raccolta di via settevene palo, aperto 7 giorni su 7, dove verranno poi inviate a recupero con un evidente vantaggio anche per l’ambiente.

Le attività di rimozione continueranno nelle prossime settimane, su tutto il territorio comunale per garantire il decoro urbano.