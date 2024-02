Alla scoperta della Garbatella

Un tuffo nella storia e nella bellezza di uno dei quartieri più iconici di Roma. Il 15 febbraio la classe 5^A CAT dell’Istituto Di Vittorio di Ladispoli, accompagnata dai docenti Massimo Cerrocchi, Marina De Luca ed Enzo De Francesco, ha avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica: una visita guidata al quartiere della Garbatella a Roma. Si è trattato di un autentico viaggio nel tempo tra le case degli operai e l’architettura di Innocenzo Sabbatini. Immergendosi nell’atmosfera suggestiva del quartiere, gli studenti hanno potuto ammirare la parte antica della Garbatella, con le caratteristiche case degli operai, realizzate all’inizio del XX secolo. Le loro facciate, impreziosite dal bugnato e dalle modanature, sono un esempio del cosiddetto “barocchetto romano”, uno stile architettonico che ha reso famoso questo quartiere. Un itinerario ricco di spunti artistici e culturali perché la visita guidata ha condotto gli studenti alla scoperta di alcuni dei luoghi più iconici della Garbatella, come il Teatro Palladium, il bar dei Cesaroni e il Centro sociale “La strada”. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai murales che decorano i palazzi: vere e proprie opere d’arte che raccontano la storia e l’anima del quartiere. Un’esperienza di apprendimento immersiva e coinvolgente che si è conclusa con un gustoso pranzo al mercato del Testaccio, dove gli studenti hanno potuto assaporare la cucina tipica romana. La visita alla Garbatella ha rappresentato per la 5^A CAT un’occasione preziosa per conoscere da vicino il passato e la storia urbanistica di Roma, e ha permesso agli allievi di arricchire il loro bagaglio culturale vivendo una giornata indimenticabile. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dagli studenti durante la visita sono la dimostrazione migliore di come la Garbatella sia un quartiere capace di conquistare il cuore di chiunque lo visiti. Un luogo ricco di fascino e di storia, che rappresenta un vero e proprio gioiello della città di Roma.

Massimo Cerrocchi, professore