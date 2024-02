Dodicesima mensilità per persone con disabilità grave

Il Comitato Istituzionale del Distretto Socio-Sanitario 4.3 dei Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano, riunito in seduta il 13 febbraio, ha preso una decisione di fondamentale importanza per il benessere delle persone con disabilità grave nel territorio.

All’unanimità, è stata approvata l’erogazione della dodicesima mensilità dei Titoli Sociali/Voucher destinati all’assistenza indiretta delle persone con disabilità grave. Questa decisione segna un importante passo avanti nella garanzia di un sostegno continuativo e adeguato per coloro che necessitano di assistenza speciale nella nostra comunità.

L’iniziativa del Comitato Istituzionale è stata guidata dalla consapevolezza di una significativa anomalia presente nel nostro Distretto fin dal 2007, riguardante l’erogazione dei titoli sociali che venivano concessi per undici mensilità, con esclusione del mese di agosto. Dopo un attento studio di fattibilità condotto dall’Ufficio di Piano riguardante i Fondi per la Non Autosufficienza assegnati, è stata riconosciuta l’opportunità e la necessità imperativa di includere anche il mese di agosto nell’erogazione dei fondi.

Questa decisione testimonia l’impegno costante del Distretto 4.3 nel rispondere in modo concreto alle esigenze espresse più volte dalle famiglie e dalle associazioni del territorio, assicurando loro un sostegno continuativo volto a una piena inclusione sociale.

Comune di Bracciano (Capofila)

Sindaco Marco Crocicchi

Assessore Politiche Sociali, Inclusione, Accoglienza Massimo Guitarrini

Comune di Trevignano Romano

Sindaca Claudia Maciucchi

Presidente del Consiglio Comunale con delega Politiche Sociali Chiara Morichelli

Comune di Anguillara Sabazia

Vice-Sindaco/Assessore Politiche Sociali Paola Fiorucci

Comune di Manziana

Assessore Politiche Sociali Roberto Micheli

Comune di Canale Monterano

Assessore Politiche Sociali Laura Aloisi