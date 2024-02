Pnrr, Città metropolitana in visita alle scuole del V municipio

Oggi il Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci, ha visitato le scuole del V Municipio di Roma interessate dai lavori finanziati con le risorse PNRR, assieme al Presidente Mauro Caliste, la Vicepresidente Maura Lostia e l’assessora municipale alla scuola Cecilia Fannunza.

“Sono circa 9 milioni di euro gli investimenti complessivi derivanti dal PNRR nelle scuole superiori del V Municipio di Roma, per interventi che vanno dall’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi al rifacimento e all’impermeabilizzazione delle coperture. Nei due istituti vicini su Viale della Primavera, l’IIS “Giorgio Ambrosoli” e il Liceo Scientifico “Francesco D’Assisi”, l’intervento più sostanzioso e importante relativo alla bonifica dell’amianto, per un totale di 4 milioni di euro, a cui si aggiunge un altro milione di euro per il CPI del liceo “D’Assisi”. Con i cantieri aperti, non possiamo che essere soddisfatti dell’impegno che Città metropolitana sta portando avanti, investendo tutte le risorse disponibili, e soprattutto rispettando le tempistiche, per risolvere problematiche che per troppo tempo hanno afflitto gli istituti di Roma e provincia. Lavoriamo per restituire ambienti sicuri e dignitosi ai ragazzi e agli insegnanti che li vivono quotidianamente”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma