Martedi grasso a Bracciano

Un tiepido sole ed un fresco venticello nel primo pomeriggio di martedì 13 febbraio hanno accompagnato il Carnevale di Bracciano, quest’anno sottotono rispetto alle passate edizioni, quando centinaia di persone si riversavano lungo marciapiedi e strade, al seguito di carri imponenti e numerosi. L’impegno e la passione investita dagli organizzatori nell’evento e l’allegria profusa dai diversi figuranti hanno comunque consentito a bambini e adulti di concedersi un paio d’ore di allegria e di spensieratezza tra coriandoli, stelle filanti e risate. Il corteo, scortato dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile Comunale e dai Carabinieri, poco dopo le 14,30 è partito da piazzale dei Pasqualetti. Quindi ha attraversato via Garibaldi per scendere poi lungo via Principe di Napoli, fino ad arrivare in piazza Mazzini e da lì attraverso via Agostino Fausti carri e gruppi mascherati hanno raggiunto piazza Roma per una breve sosta. Dopo di che il corteo ha ripreso il cammino per l’ingresso conclusivo in piazza IV Novembre, dove i bambini hanno potuto correre e giocare intorno ai piccoli carri in sosta. A sfilare gruppi ispirati alla natura, all’ecologia, principesse di ogni genere, gli intramontabili Flinstons, posto anche alle battaglie spaziali con un piccolo carro dedicato a Star Wars. Appuntamento a domenica 18 Febbraio per l’uscita conclusiva e la tradizionale Cremazione di Re Carvenale.

Cinzia Orlandi

Redattrice L’Agone