La free improvisation e la 577 Records sbarcano a Canale Monterano

Nel paese si è svolta una rassegna musicale di tre giorni che ha ospitato artisti europei e statunitensi

Lo scorso weekend, nelle serate del 9, 10 e 11 febbraio, ha avuto luogo a Canale Monterano in Corso della Repubblica il Forward Festival, rassegna musicale di free improvisation e avant-garde jazz, organizzato dall’etichetta discografica 577 Records, basata a Brooklyn, New York. Nel corso delle serate si sono esibiti artisti provenienti da Inghilterra, Stati Uniti, Svizzera e Finlandia, alternandosi ad ogni set e garantendo così un’offerta variegata e dall’elevato contenuto artistico. Di particolare importanza la presenza di Daniel Carter, trombettista, flautista e sassofonista leggendario nel mondo della free improvisation e co-direttore dell’etichetta 577 Records insieme al pianista Matthew Putman e al batterista Federico Ughi. L’etichetta, oltre a organizzare stabilmente il Forward Festival a New York dove ospita alcuni dei più importanti artisti della scena locale, da anni produce, promuove e sostiene artisti affermati da tutto il mondo e si spende nella formazione dei più giovani, come testimonia il progetto Sounds of Freedom: una residency dove ad ogni edizione vengono ospitati in una location per un mese giovani artisti da tutto il mondo, ai quali viene data l’opportunità di imparare e di suonare con i più grandi esponenti del genere, come William Parker, Daniel Carter e Pat Thomas. Arrivata alla sua terza edizione, la residency ha già toccato il nostro territorio due volte, a Sutri nell’ottobre del 2022 e a Canale Monterano a marzo del 2023. La terza edizione invece ha avuto luogo a Tangeri, in Marocco, lo scorso ottobre. L’etichetta punta a radicarsi nel territorio, continuando a promuove il genere attraverso il festival e la residency e di creare una connessione con New York e Tangeri, con la volontà di replicare il festival nella città marocchina e di organizzarlo stabilmente a Canale Monterano.

