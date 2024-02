L’ambasciatore ucciso in Congo, “non luogo a procedere” per i due dipendenti del Pam

“Non luogo a procedere” per i due dipendenti del Programma alimentare mondiale, agenzia dell’Onu, coinvolti nell’indagine della Procura legata alla uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo nel 2021. Lo ha deciso il Gup di Roma. Questo perché, come ha evidenziato la Farnesina, per i due imputati esiste, secondo consuetudine, l’immunità diplomatica e ciò ha portato alla decisione del giudice per Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza che erano accusati di omicidio colposo. La Procura di Roma ha già annunciato che farà ricorso.