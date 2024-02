Chiusura FL3, presentata interrogazione per chiedere servizi sostitutivi adeguati

Abbiamo appreso dall’Osservatorio Regionale sui Trasporti che RFI chiuderà, per importanti lavori di ammodernamento la FL3 tra Cesano e Viterbo. I disservizi dureranno circa tre mesi, da metà giugno a metà settembre.

A fronte di tale decisione che coinvolgerà migliaia di pendolari, studenti universitari, cittadini che fruiscono degli ospedali raggiungibili grazie a quella linea, abbiamo deciso di presentare una interrogazione al presidente Rocca e all’assessore competente per capire se sia previsto un servizio sostitutivo straordinario che compensi il caos che si genererà. E ancora se è previsto un tavolo di lavoro con sindaci, amministratori dei territori, comitati e associazioni per coordinare insieme a loro questo importante piano.

Abbiamo ancora bene impresse le settimane di inferno che hanno dovuto vivere i nostri concittadini tra la fine di agosto e settembre per la mancata concertazione di tali servizi sostitutivi.

Inoltre chiediamo al Presidente Rocca di conoscere il futuro del famoso raddoppio della linea, definanziata dal Ministro Salvini con la promessa che i fondi virati al nord sarebbero stati, non si sa quando, restituiti al Lazio. Non vorremmo che questi lavori di ammodernamento abbiano un chiaro significato: si interviene ora perché il raddoppio non si farà mai. Come si dice a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.

Lo dichiarano in una nota congiunta Michela Califano, consigliere regionale Pd Lazio ed Emiliano Minnucci, dirigente Pd Lazio