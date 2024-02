Una profonda tragedia colpisce la cittadina di Manziana

Una profonda tragedia colpisce la nostra cittadina.

Questa mattina alle 8.30, nei pressi del bosco Macchia Grande di Manziana, un uomo non ancora identificato, ha perso la vita a causa dell’aggressione di 3 cani. Sul posto i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, Polizia Locale del comune di Manziana, guardia parco, veterinari, accalappia cani e Protezione Civile, il Sindaco Alessio Telloni, il Vice Sindaco Remo Fiorucci e il presidente dell’Università Agraria di Manziana Alessandro Carucci.

Dalla prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo, mentre faceva jogging nel bosco, sia stato aggredito dai 3 cani, presumibilmente scappati da una proprietà privata poco lontana dal luogo dell’accaduto. Gli animali sono stati catturati e messi in sicurezza dalle autorità competenti.

In attesa dell’identificazione dell’uomo, l’Amministrazione Comunale di Manziana si unisce alla costernazione per l’accaduto, insieme alla cittadinanza tutta.