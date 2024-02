Manziana, catturati i tre rottweiler. Volevano assalire anche un ciclista

Sono stati catturati i tre rottweiler che questa mattina hanno sbranato un uomo mentre faceva jogging nei pressi del parco di Manziana, a via Poggio della Torre. Sono stati narcotizzati e portati in un canale; inoltre si viene a conoscenza del fatto che avrebbero cercato di aggredire anche un ciclistaSono invece ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificare la vittima.

Il proprietario dei cani non ha saputo chiarire come mai gli animali fossero fuori dalla proprietà, intanto è stato segnalato alla procura e sarà ascoltato: “Arrivo da fuori, mi hanno chiamato stamattina presto. Sono scosso, non riesco a capire cosa sia successo perché non sono mai scappati da qui”.

