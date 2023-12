Il canto d’amore per Napoli di Marco Calone e Ciccio Merolla: online il videoclip “N’atu poco ‘e te”

Un omaggio alla terra che gli ha dato tutto, una dedica d’amore alla loro Napoli. È online il videoclip del nuovo singolo di Marco Calone con Ciccio Merolla dal titolo “N’atu poco ‘e te”. Tra i vicoli del centro storico, con il murales di Maradona alle loro spalle, cantano della loro musa ispiratrice, la città che gli ha permesso di raggiungere il successo. Un brano che può essere interpretato anche come una dedica d’amore universale. Scritta e musicata dagli stessi Calone e Merolla con Rolando Riera e Alessandro Sgambati – che l’ha prodotta – e distribuita da Warner Music Italy, “N’atu poco ‘e te” è in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali.

Marco Calone nel 2009 lancia il primo singolo “Io voglio fa o cantante” del suo album d’esordio “Un figlio d’arte”. È del 2014 il brano con Gianni Celeste “Nu buon guaglione”. “A testa alta” è il titolo del suo secondo disco nel 2016 che contiene il brano “Mamma”. Ad ottobre 2016 esce “Vien a vivere cu me”, un featuring con Giusy Attanasio. Un anno dopo, nel 2017, esce l’album “Guerriero” e scoppia il fenomeno “Vallo accarezzà”. Vanta ad oggi 20 milioni di views il video del singolo “E staje male” del 2019 dove figurano Fabrizio Corona e Ciro Petrone come attori.

Sempre nel 2019 viene pubblicato l’altro singolo “L’urdema vota”, entrambi inclusi nell’album “Dalla fame alla fama”.

È l’ottobre del 2019 quando pubblica “Si felice tu”.

Nel febbraio 2020 nasce il trio Niko Pandetta, Marco Calone e Pino Franzese che balza subito primo in tendenza su YouTube.

A maggio dello stesso anno pubblica il brano “Taggio purtato na rosa”, e successivamente le collaborazioni con Francesco Da Vinci per il singolo “Baby c’est la vie” e Ntò per “Senz e te”, e ancora con Nancy, Bema e Paola Pezone.

Gianni Simioli nell’ottobre 2021 gli conferisce il premio San Gennaro Day sul sagrato del Duomo di Napoli, davanti ad ospiti illustri come Andrea Bocelli, Peppino di Capri e Rocco Hunt. Nel 2022 pubblica l’album “Perseveranza” che include i featuring di Guè, Lele Blade, Granatino & Marsica, Stefania Lay Anthony e la sua cara mamma, distribuito dalla sua etichetta Guerriero Record.