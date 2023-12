Bracciano, il 10 la proiezione del documentario “In Cammino”

Domenica 10 dicembre alle ore 18 nella già ricca proposta culturale del Teatro Charles de Foucauld di Bracciano approda la proiezione del documentario “In Cammino”. Interamente girato a piedi ed attraverso un mosaico di immagini, dialoghi ed incontri, racconta le storie di alcuni camminatori lungo la Via di Francesco nel cuore del Lazio, tra luoghi incontaminati, monasteri e borghi suggestivi.

Il documentario, diretto dalla giovane regista polacca Joanna Janikowska e prodotto da Pietro Oddo è un invito a “fermarsi” per riflettere sul senso del “mettersi in cammino” nei suoi molteplici significati ed è rivolto a chi ha già intrapreso un cammino, a chi non lo ha fatto o non lo conosce ed a chi non sa ancora che potrebbe farlo.

In soli 38 minuti di proiezione, “In Cammino” riesce ad aprire una finestra sul mondo del cammino fatto da camminatori/pellegrini nonché da persone che scelgono di accogliere e prendersi cura di chi cammina.

Dopo la proiezione seguirà un momento di dibattito insieme al produttore Pietro Oddo (presente in sala) ed alla regista Joanna Janikowska (collegata dalla Polonia).

Sandro Gambone

Ingresso libero, per info e prenotazioni https://www. teatrocharlesdefoucauld.it/ stagione-2023-2024/in-cammino/ 2023-12-10-18-00