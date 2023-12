Cerveteri, l’8 taglio del nastro per la pista di ghiaccio

Da venerdì 8 dicembre anche Cerveteri avrà il suo Ice Park, che consentirà a grandi e bambini di pattinare su ghiaccio, ed il villaggio di Natale, dove ci si potrà immergere nella calda atmosfera natalizia. Una novità assoluta per la cittadina a nord di Roma che potrà, per la prima volta godere, di una delle piste ‘on ice’ che da 22 anni regalano momenti di sport, gioia, aggregazione e divertimento, per tutto il periodo delle feste, su tutto il territorio regionale.

Sarà la centralissima Piazza Aldo Moro ad ospitare l’Ice Park, intorno al quale verranno organizzati eventi culturali, spettacoli di intrattenimento e dove saranno allestiti stand culinari, ed un vero e proprio mercatino di Natale, sulla stregua delle tradizioni nordiche.

L’Ice Park, fortemente voluto, attraverso un bando, dall’Amministrazione Comunale dal Sindaco Elena Gubetti e dal Consiglio, sarà anche il fulcro di numerose iniziative di carattere sociale ed iniziative riservate alle scuole e a tutti i ragazzi della città. La pista di ghiaccio sarà anche l’occasione, per i tanti che arriveranno da fuori, per conoscere Cerveteri, la sua storia, le sue bellezze artistiche e la cucina locale.

L’Ice Park di Cerveteri sarà inaugurato venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00. L’ingresso all’area e al Villaggio di Natale sarà gratuito per tutti. La pista di pattinaggio permetterà di pattinare liberamente ma anche la possibilità di usufruire corsi e lezioni con istruttori qualificati.