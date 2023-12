Ariccia, la consegna delle Benemerenze del Coni Regionale

Il 27 nella sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia, si è svolta la cerimonia di consegna delle Benemerenze al Merito e al Valore Sportivo del CONI Lazio per il 2021 e del CIP Lazio per il 2022 per Roma e provincia a dirigenti e tecnici che si sono maggiormente distinti nel corso della loro carriera e ad atleti che hanno raggiunto lusinghieri risultati nelle varie discipline sportive. Presenti alla consegna i presidenti del CONI Lazio Riccardo Viola e del CIP Lazio Marco Iannuzzi.

A conferma di quanto lo sport sia ben rappresentato e abbia un ruolo di primo piano nel territorio del Lago di Bracciano ben sei sono state le benemerenze assegnate a tecnici, dirigenti e atleti dei comuni lacustri.

Per il Comune di Bracciano hanno ottenuto la Stella di bronzo al Merito Sportivo Sandra Pedroni per il CONI e a Planet Sail per la FIV. La Medaglia di Bronzo al Valore Atletico della Federazione Italiana Canoa e Kayak è andata a Enrica Sigillò per i brillanti risultati ottenuti nel 2021 in questa disciplina sportiva.

Per il Comune di Trevignano R. altre tre sono state le benemerenze assegnate. La Medaglia di Bronzo al Valore Atletico della FITARCO è stata consegnata a Paolo Valerio Gilardi; la Stella di Bronzo al Merito Paralimpico è andata all’ASD Compagnia degli Etruschi e la Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico a Alessandra Mosci.

L’assegnazione di queste prestigiose onorificenze sportive a cittadini dei due comuni del lago Sabatino da parte del CONI e del CIP premia e conferma la vivacità di un territorio che è ricco di iniziative e di eventi sportive.