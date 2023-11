Se Filippo Turetta fa proseliti…

Filippo Turetta per ora non incontrerà i genitori in carcere a Verona, dove è rinchiuso da quando è stato estradato dalla Germania. Nicola Turetta ed Elisabetta Martini non hanno infatti seguito l’avvocato Giovanni Caruso per il colloquio. Il giovane, per la prima volta, avrebbe potuto rivedere il padre e la madre dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin e l’arresto.

“Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”. Con queste parole minacciose, un chiaro richiamo alla tragedia di Giulia Cecchettin, un 64enne di Priolo Gargallo si è rivolto alla sua ex compagna. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip di Siracusa, con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori.