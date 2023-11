Violenza donne, Xv Municipio, Rollo-De Angelis: “Oggi consiglio municipale interamente dedicato al tema”

“Mettere in campo tutte le strategie necessarie a rendere più efficace il sistema di informazione, sensibilizzazione e divulgazione dei servizi erogati in difesa delle donne vittime di violenza; rafforzare la rete per la loro tutela con l’implementazione di strutture protette sul territorio; consolidare i percorsi di reinserimento nella società delle donne vittime e dei loro figli; approfondire e predisporre iniziative in favore di donne con disabilità quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali; proseguire nelle attività di educazione, formazione e istruzione all’interno delle Comunità.

Sono solo alcuni dei temi all’ordine del giorno del Consiglio Municipale di oggi, interamente dedicato al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne. A conferma di quanto sostenuto e portato avanti in questi ultimi due anni, come maggioranza vogliamo e crediamo fortemente che il 25 novembre debba essere ogni giorno. Non c’è infatti tempo da perdere per un problema strutturale e trasversale, ormai perenne. I dati del 2023 sono infausti: agli oltre cento femminicidi si aggiungono tutte le altre forme di violenza fisica e psichica, la maggior parte perpetuate in ambito domestico.

E’ per questo che con il voto favorevole di tutti i documenti presentati oggi, come amministrazione municipale sentiamo la responsabilità di dover proseguire a lavorare senza sosta su un’urgenza su cui tenere accesi i riflettori ogni giorno”.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e la Presidente di Commissione, Stefania De Angelis.