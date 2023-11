Ladispoli e la Giornata contro la violenza sulle donne

Ladispoli è scesa in campo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. In piazza Rossellini ieri mattina si è svolto un incontro pubblico, organizzato dalla delegata allo sportello anti violenza, Lucia Cordeschi a cui hanno partecipato gli alunni della scuola Caravaggio ed i giovani atleti del Basket Ladispoli che hanno portato il loro pensiero al tragico argomento. Il saluto dell’amministrazione è stato portato dai consiglieri comunali Franca Asciutto, Silvia Marongiu e Fabio Paparella e dalla delegata all’arte Felicia Caggianelli.