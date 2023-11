Città metropolitana, taglio del nastro nella giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Sindaco della Città metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri e la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Tiziana Biolghinj hanno inaugurato a Grottaferrata la casa di semi autonomia destinata a donne vittime di violenza e ai loro figli intitolata a Giulia Cecchettin.

“Il progetto finanziato dalla Città metropolitana di Roma, in coprogettazione con CAV e l’amministrazione comunale di Grottaferrata, è la risposta concreta ai bisogni delle donne vittime di violenza. Oggi abbiamo fatto rumore facendo il nostro dovere di amministratori al servizio dei cittadini. La questione delicata della violenza di genere non può essere più rilegata nelle intenzioni, ma in atti concreti che aiutino l’auto – determinazione delle donne. La presenza del Sindaco di Vigonono, Luca Martello, che ringraziamo, ha rafforzato il messaggio che abbiamo voluto indirizzare, intitolando la Casa di accoglienza a Giulia Cecchettin”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, della Città metropolitana di Roma