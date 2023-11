Violenza contro le donne, spettacolo a La Giustiniana

Domenica 26 novembre alle ore 15,30 e alle ore 18,00 Via Rocco Santoliquido, 88C

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Associazione Culturale Liberipassi e Centro Anziani Giustiniana propongono lo spettacolo “L’Appuntamento” . All’interno di una sala d’attesa cinque donne si ritrovano ad aspettare ciascuna qualcosa di diverso. In realtà sono tutte state vittime della violenza degli uomini, ma non ne hanno memoria. Ingresso a offerta libera.