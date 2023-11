Un saggio sulla storia letteraria dei carabinieri, presentato a Bracciano “Sfogliando una fiamma “

Sabato 18 novembre, nella Sala Conferenze dell’Archivio Storico di Bracciano, è stato presentato il saggio “Sfogliando una Fiamma-Storia letteraria dei Carabinieri” scritto dal Maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri Emilio Limone per le edizioni Lanieri. Organizzatore dell’evento il “Lions Club “Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini” , in sinergia con il periodico L’Agone, attraverso un vivace e inteso dialogo con l’autore, condotto per la redazione dalla Prof. Anna Onelli .

Emilio Limone, giornalista pubblicista, in servizio all’Ufficio Stampa del Comando Generale, ha ripercorso così, attraverso la sua opera, le innumerevoli citazioni della presenza dei Carabinieri nella letteratura da fine 800 ad oggi , nei media, tv e cinema, ma soprattutto ha evidenziato come sono percepiti nel sentimento popolare la figura , il ruolo e i valori di cui gli uomini dell’Arma sono portatori .

Attraverso la lettura di brani , affidati alla bravissima lettrice Mariagrazia Galbarino, un pubblico attento ha rievocato una serie di autori, da Verga a Collodi, da Pancrazi a Prisco, da Sciascia a Mario Soldati, da Camilleri a Riccardi, ed ha potuto seguire una intervista vivace e, a tratti, intensa per la profondità dei temi e degli argomenti proposti .

In apertura ha portato il suo saluto ed onorato con la sua presenza il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bracciano, Capitano Simone Notaro.

Il Presidente del Lions Club Walter Zambelli ha ringraziato il Presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Agone Giovanni Furgiuele per la collaborazione , i rappresentanti della Associazione Nazionale dei Carabinieri di Bracciano presenti in sala e l’Assessore alla Cultura Emanuela Viarengo, che ha portato i saluti del Sindaco di Bracciano e dell’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento.

Anna Ramella