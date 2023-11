Ladispoli, presentazione del cartellone degli eventi natalizi il 23 novembre

Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale comunica che giovedì 23 novembre alle 16 e 30 sul lungomare Marco Polo 20, si svolgerà la presentazione del cartellone degli eventi della prossima stagione natalizia.

“Quest’anno abbiamo voluto fare le cose ancora più in grande rispetto al passato” -ha commentato il Sindaco- ringrazio gli assessori al Turismo e alla Cultura Porro e Frappa, il Consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili Riccardo Rosolino, la Proloco guidata dal Presidente Nardocci e tutti gli uffici comunali”.

“A partire dal 2 dicembre – ha spiegato l’Assessore al Turismo Marco Porro- si svolgeranno una serie di eventi per tutte le fasce di età.

Non mancheranno le luminarie in Piazza Rossellini e nelle principali vie cittadine, grandi attrazioni, spettacoli di intrattenimento, il presepe vivente nel Bosco di Palo, mostre d’arte, eventi culturali e teatrali, animazione per bambini e soprattutto, per la prima volta, un grande concerto di capodanno in Piazza Falcone con ingresso gratuito per il pubblico.

Ad esibirsi saranno due grandi rapper del panorama musicale italiano.

“Giovedì 23 novembre”, ha concluso l’Assessore Porro, “sveleremo tutti i dettagli”