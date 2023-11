Canale Monterano, tributo al Gruppo comunale di Protezione Civile

In occasione della presentazione dell’aggiornamento del PEC e nel 150° anniversario della nuova denominazione di “Comune di Canale Monterano”, l’Amministrazione Comunale ha voluto riconoscere e tributare il giusto apprezzamento per l’impegno straordinario profuso in questi 7 anni di mandato dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile “Monterano”.

Nello specifico, il Gruppo attraverso i suoi volontari:

– ha preso parte all’intervento relativo al terremoto del Centro Italia del 2016-2017;

– ha dato vita a numerose giornate informative di “Io non rischio”;

– è stato più volte impegnato nelle emergenze neve, vento e alluvioni nel territorio comunale a servizio della popolazione colpita;

– dal 2020, anno in cui è esplosa la pandemia da Covid-19, fino ad oggi è stato di fatto un baluardo per la popolazione che ha visto in tutti i volontari un punto di riferimento ed un supporto concreto in caso di bisogno;

– ha preso parte all’intervento relativo all’alluvione in Emilia Romagna della scorsa primavera.

Alla luce di questo, per l’impegno ed il tempo dedicato non solo alle esigenze della popolazione ma anche a tutte quelle attività amministrative e formative da svolgersi di concerto con gli organi regionali preposti, l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, ieri, a nome dei Cittadini di Canale Monterano e Montevirginio, ha conferito un solenne encomio come simbolo di profonda gratitudine ai volontari di Protezione Civile del gruppo “Monterano”.