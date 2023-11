Dall’Antitrust sanzioni per 15 milioni a società di energia

L’Antitrust ha irrogato sanzioni per oltre 15 milioni di euro nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia per aver aumentato i prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con l’articolo 3 del Decreto Aiuti bis.

“Ottima notizia. Una vittoria importante. L’Authority ha accolto in pieno i nostri esposti e le tesi che abbiamo sostenuto fin dall’inizi: il preavviso di 90 giorni era obbligatorio, quindi tutte le comunicazioni mandate ai consumatori a partire dal 1° maggio 2022 erano inefficaci e la variazione contrattuale, con il conseguente rincaro, illegittimo, in violazione dell’art..3 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, poi convertito dalla Legge n. 142 del 21-09-2022″ afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, associazione presente in tutti i procedimenti.

“Non possiamo che essere soddisfatti poi dell’importo delle sanzioni, pari in alcuni casi al massimo consentito” conclude Vignola.