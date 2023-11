Saluti romani, la condanna di Città metropolitana

“Condanniamo con forza il gravissimo episodio avvenuto in un noto istituto superiore della Capitale, in cui alcuni studenti hanno simulato saluti romani e atteggiamenti che rievocavano le posture tipiche del fascismo. Non si può in alcuno modo tollerare tali comportamenti che riportano alla luce le nefandezze di un periodo storico fatto di violenza, morte e dolore. Se questi ragazzi non hanno ben chiaro cosa sia stato il nazifascismo, li faremo venire con noi al prossimo viaggio della memoria, così potranno vedere con i loro occhi il dolore e l’abominio compiuto da chi ha creduto in quegli stessi gesti che oggi loro scimmiottano”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma