La Città metropolitana di Roma aderisce al Manifesto per i partenariati metropolitani

La Città metropolitana di Roma sigla il Manifesto per i partenariati metropolitani, promosso dalla Rete Metrex al fine di definire un quadro di rappresentanza formale per le regioni e le aree metropolitane all’interno dell’Unione europea e consentire loro un coinvolgimento diretto e attivo nella definizione dei progetti e programmi che riguardano questo livello territoriale. Il documento sottoscritto declina le diverse proposte attraverso le quali rafforzare il ruolo delle aree metropolitane in Europa, attraverso un Commissario Ue dedicato, l’inserimento delle Aree metropolitane all’interno del comitato delle Regioni, e la previsione di un Programma metropolitano 2050 all’interno del quadro finanziario pluriennale dell’UE.

“Consolidare la rappresentanza del livello istituzionale metropolitano è una necessità non solo politica, ma un passaggio strategico per rendere fattivo e reale lo sviluppo delle nostre comunità in termini di sostenibilità, equità e competitività. Le aree metropolitane sono in tutta Europa il perno istituzionale attraverso il quale si realizzano le politiche territoriali e i progetti europei dedicati alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo economico, alla mobilità e al potenziamento delle infrastrutture, ponendo le basi per migliorare la qualità di vita dei cittadini che, in ogni paese, risiedono prevalentemente in queste aree. Il coordinamento e il confronto tra le aree metropolitane europee, consolidato già in reti come EMA, Metrex, Metropolis, CVA e Eurocities, all’interno delle quali la Città metropolitana di Roma ha da sempre un ruolo attivo, ha evidenziato la necessità di un’interlocuzione formale, continua e diretta con la Commissione Europea, consentendo ai partenariati di essere consultati in ogni fase della definizione di politiche e interventi che ricadono e interessano direttamente il livello territoriale metropolitano. Solo così sarà possibile affrontare le grandi sfide del nostro tempo, trasformando le nostre città e i nostri territori verso la sostenibilità, la resilienza, la crescita economica e sociale”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.