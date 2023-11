Centro di accoglienza, a Viterbo ne esplode uno

Terrore nel viterbese, a San Lorenzo Nuovo, dove nella notte si è verificata una forte esplosione in un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Sono 30 i feriti, di cui uno in gravi condizioni, che sono stati trasporti in vari ospedali della zona. La struttura, adibita all’accoglienza di nuclei familiari, ospitava in tutto 30 persone ed è stata completamente distrutta. Tra i feriti figurano anche alcuni bambini. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo d’indagine e tra le ipotesi non si esclude una fuga di gas.