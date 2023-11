Riceviamo e pubblichiamo – In accordo con il gestore dei parcheggi a pagamento Si.Gi. servizi srl, si comunica dalle9 di oggi fino alla fine dei lavori sulla rete ferroviaria da parte di RFI la sosta nei parcheggi blu di fronte alla Stazione FS in Via Odescalchi sarà gratuito per i residenti dotati di vetrofania.