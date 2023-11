Giorni contati per l’utilizzo libero e indiscriminato di uno smartphone da parte di minorenni. Dal 21 novembre sarà bloccato l’accesso a otto categorie di siti, stabiliti dalla delibera dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) e bollati come inappropriati per gli under 18, anche se la sim utilizzata dal minore è intestata a un genitore.