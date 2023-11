A scuola di capocciate

In Sardegna, il genitore di un alunno ha colpito con una testata al volto un insegnante che aveva rimproverato il figlio perché troppo irrequieto in classe. L’aggressione è avvenuta all’istituto Alberghiero di Arbus, nel Medio Campidano. L’uomo potrebbe essere denunciato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il rimprovero, il ragazzino è fuggito dall’aula e ha chiamato il genitore. Il padre è entrato nella scuola e ha affrontato nei corridoi il professore, colpendolo con una testata al volto. Ne è scoppiato un parapiglia terminato con l’arrivo dei carabinieri e del 118.