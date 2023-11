L’ipocrisia di questa società

Stasera si disputa la partita tra Fiorentina e Juventus nonostante numerose prese di posizione contrarie. Dietro l’abusato motto “lo spettacolo va avanti”, si nasconde solo la civiltà del denaro. I soccorritori tutti volontari, pompieri che ancora una volta danno esempio di vera solidarietà vedono vanificarsi i loro sforzi di innalzare il senso civico. Nel contempo i vari responsabili politici giocano allo scarica barile. Le società sportive e giocatori compresi potrebbero riparare solo versando gli introiti a quanti hanno perso tutto. Ma sarebbe chiedere troppo in un mondo che vive nell’indifferenza per coloro che necessitano aiuto.

Comunque tutto è in linea con quanto avviene in un mondo globalizzato e in cui si pianifica solo quanto bisogna arricchire chi ha già, la parola del Papà cascano nel vuoto assoluto.

Claudio Cappabianca