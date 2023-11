Verso aumento dell’8% della bolletta del gas

Secondo Nomisma domani Arera indicherà un aumento dell’8% della tariffa del gas di ottobre sul mercato tutelato.

“Al di là della percentuale di aumento, è chiaro che domani si registrerà un rialzo immotivato, visti gli stoccaggi pieni. Una speculazione bella e buona che dimostra l’urgenza di prorogare il regime tutelato, perché, nonostante il rincaro di domani, Arera riesce a dare più equilibrio ai prezzi rispetto al mercato libero, proprio per la scelta di stabilire il prezzo ex post e non ex ante, rispetto ai prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV italiano” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Per questo invitiamo il Governo a varare il decreto energia con una proroga non solo per i clienti vulnerabili ma per tutti quelli che sono ancora nel libero, troppi per fare questo passaggio in questo momento di prezzi incerti e volatili” conclude Dona.