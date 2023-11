D’Amato e la questione-vaccini nella Regione Lazio

“C’è un ritardo organizzativo incomprensibile, perché da quanto mi risulta i vaccini dal ministero sono arrivati a tutte le regioni, compreso il Lazio. Un ritardo che mette in difficoltà soprattutto le persone più fragili e gli anziani, quelli che hanno bisogno in questo momento di vaccinarsi. Bisogna accelerare le procedure. Durante la pandemia il sistema di vaccinazione ha funzionato, adesso sono un po’ dispiaciuto che le cose non vadano nel migliore dei modi. Rocca si dia una svegliata. Si deve coinvolgere anche la rete delle farmacie, perché è una rete diffusa oltre alle strutture che sono state già utilizzate, abbiamo bisogno di tutti, sta in arrivo un’impegnativa campagna influenzale e bisogna essere pronti”. Lo ha dichiarato questa mattina il responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato durante la trasmissione l’Italia s’è desta, Radio Cusano Campus.