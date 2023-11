Lucca Comics lo speciale su Rai Gulp e RaiPlay

Qual è il segreto di Lucca Comics? Perché una fiera di appassionati di fumetti si è trasformata nella più grande manifestazione d’Europa dedicata ai comics, al gioco in tutte le sue forme (da tavolo, di ruolo, videogioco…), al cinema e alla letteratura fantasy, al mondo nerd e a quello dei cosplay e ai gamer, agli illustratori e agli artisti, ai musicisti, e insieme ai ragazzi, alle famiglie, ai bambini.

Lo speciale “Lucca Comics & Games – We Play Togheter” di Rai Gulp, dedicato alla 57a edizione di Lucca Comics & Game, andrà in onda domenica 5 novembre, alle ore 18.30 su Rai Gulp e RaiPlay (in replica mercoledì 8 novembre, alle 19.50).

Anche quest’anno Lucca, in programma fino a domenica 5 novembre 2023, si è trasformata in un mondo fantastico dove tutto è possibile: Lucca Comics & Games. Una troupe ha documentato tutti gli eventi principali per realizzare lo speciale “We Play Togheter”. Il programma unisce il linguaggio televisivo con quello dei videogame, e racconta le mille facce della manifestazione attraverso una vera e propria simulazione di videogioco in soggettiva. Lo spettatore sarà il giocatore che si vede proiettato attraverso un avatar e una mappa, realizzati in grafica, dentro il mondo di Lucca C&G per quindici minuti. Obbiettivo sarà portare a compimento delle mission costruite a livelli. Ogni mission racconterà uno dei mondi che meglio definiscono la manifestazione in maniera originale e divertente: dalla ricerca dell’autore misterioso alla scoperta del mitico Gigaciao, all’esplorazione dei mondi fantastici presenti a Lucca C&G e dei loro autori.

Nello speciale ci saranno, tra gli altri, interviste ai fumettisti Sio, Dado, Fraffrog e Keison, all’autrice e illustratrice, Amélie Fléchais, al content creator Dario Moccia, alla violinista nerd, Lucia La Rezza, alla scrittrice Christelle Dabos, all’autore e regista di film di animazione, Enzo D’Alò, i graphic designer MinaLima, lo youtuber e videogiocatore Max Random, e la scrittrice Camille Monceaux.