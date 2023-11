“Giostre di Sonno” a Bracciano, mostra personale di Ivano Petrucci

Per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza che da oltre un ventennio ha prodotto campagne culturali nelle maggiori piazze d’Italia e nel mondo per denunciare la violenza sulle donne e il femminicidio, il 25 novembre 2023 alle ore 17:00 verrà inaugurata a Bracciano la mostra personale di Ivano Petrucci dal titolo “Giostre di sonno”, allestita presso il Chiostro del Museo Civico in via Umberto I n. 5.

L’esposizione presenterà ventiquattro opere selezionate dall’artista, realizzate in acrilico e olio su tela tra il 2022 e il 2023. Le tele, che sviluppano uno stile figurativo-astratto già consolidato, sono state in parte realizzate ex-novo per questo evento, mentre altre fanno parte di serie artistiche già realizzate dall’artista, quali “Abiti – Primo Periodo”, Abiti – Secondo Periodo”, i “Ritratti Pagani” e la serie “Riflessi”.

Le opere esposte rappresentano non solo un monito contro la discriminazione femminile o un simbolo di drammatica fragilità, ma soprattutto vogliono onorare la bellezza, il coraggio e la forza della donna. Ciò per esorcizzare l’assopimento della coscienza e l’offuscamento della ragione che sono causa di ogni sorta di abuso e, in definitiva, per elevarsi dalle “Giostre di sonno” che determinano, ancora oggi, frivolezze e insensibilità molto marcate sulla distinzione di genere e sulla discriminazione in generale. Di fatto, gli elementi cromatici quasi astratti inseriti nel contesto figurativo possono essere letti non tanto come “corone di colori” ma come, appunto, “giostre” (di pensieri, di tormenti, di sogni, di incubi…) che volteggiano attorno alla figura e ai ritratti, spesso al di sopra dei loro occhi.

La mostra è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Bracciano. Il catalogo della mostra sarà integrato con una pagina su un progetto di Body Painting, realizzato dall’artista a ottobre 2021 presso il Bosco Macchia Grande di Manziana, il quale ha anch’esso celebrato la giornata contro la violenza della donna. Il testo sarà curato dalla storica dell’arte Silvia Filippi.

Il giorno dell’inaugurazione è prevista la proiezione del video “Dreamer”, una Art Performance eseguita live nel 2018 che affronta idealmente la tematica in oggetto. Il video è parte del progetto “Sinergica”, ideato dall’artista assieme all’attrice Giada Lo Russo.