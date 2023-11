Manziana è diventata comune cardioprotetto. Sono stati istallati tre defibrillatori automatici: uno davanti al comune, uno alle scuole elementari ed uno a Quadroni.

Questo è stato possibile grazie alla generosità della onlus DiagnostiCare, nella figura del Dott. Stefano Gambioli, che ha donato alla cittadinanza manzianese i tre defibrillatori. E non solo: infatti nei giorni precedenti la stessa onlus, sempre gratuitamente, ha provveduto a formare ben trenta volontari sull’uso del dispositivo medico.

La missione dell’Associazione di Volontariato “DiagnostiCare Onlus” è quella di contribuire a migliorare le condizioni di salute e garantire prevenzione e promozione della salute nelle fasce di popolazione svantaggiate, sia in Italia che in paesi in via di sviluppo. A tale scopo DiagnostiCare ha realizzato un poliambulatorio in Via di Torrevecchia, dove offre prestazioni ambulatoriali specialistiche, ad offerta libera, in modo da dare possibilità di diagnosi e cura anche ai meno abbienti. I contributi ricevuti vengono impiegati in progetti sociali e missioni all’estero (Madagascar e India).

In occasione dell’istallazione del primo defibrillatore, di fronte al comune, si è svolta una piccola cerimonia a cui hanno partecipato il Vicesindaco e rappresentanti dell’amministrazione comunale, il Dott. Gambioli, membri della polizia municipale e una rappresentanza dei volontari che hanno seguito il corso, fra cui componenti delle guardie Ecozoofile e della Croce Rossa di Manziana.

Peccato che non sia stata data diffusione di una notizia così importante che ha comportato la mancata partecipazione della cittadinanza.