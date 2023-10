San Marino Aerospace, bilancio positivo

“La prima edizione di San Marino Aerospace si è conclusa con un bilancio certamente positivo: l’alto livello dei partecipanti, i tanti temi affrontati, il numero e l’importanza delle aziende presenti e anche le attività di networking tra gli operatori del settore hanno dimostrato il valore di questa iniziativa”. E’ quanto ha dichiarato Fabio Righi, segretario di stato sanmarinese per Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Semplificazione Normativa, al termine della prima edizione dell’evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy, che si è appena svolto sul Monte Titano. Le due giornate dell’evento hanno visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di istituzioni governative, forze armate, agenzie spaziali, aziende e associazioni, provenienti da San Marino, Italia, Europa, Stati Uniti e Arabia Saudita. Tra gli ospiti d’eccezione, anche l’astronauta Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica Militare, che nel 2024 andrà in orbita a bordo della missione Axiom Space Ax-3. Circa un centinaio gli espositori della manifestazione, che hanno presentato il meglio della loro produzione aeronautica e spaziale.

“San Marino intende candidarsi come un hub tecnologico in ambito aerospaziale nel cuore dell’Europa, anche grazie agli ottimi rapporti di collaborazione stabiliti con l’Italia”, ha proseguito il segretario di stato Righi. “La nostra proposta di dar vita alla San Marino Aerospace Valley ha suscitato un notevole interesse: il nostro obiettivo è promuovere una stretta collaborazione tra i principali operatori del settore nazionali ed internazionali, allo scopo di creare un sistema di norme e di servizi che possano rispondere alle esigenze operative delle imprese specializzate e garantire uno sviluppo più rapido ai loro progetti. San Marino è pronta perciò a contribuire a pieno titolo al futuro della space economy a livello globale: in questo senso, un elemento simbolico sarà rappresentato dalla nostra bandiera che, l’anno prossimo, verrà portata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Walter Villadei. Già da lunedì prossimo”, ha concluso Righi, “inizieremo a lavorare per consolidare le tante opportunità emerse da questa prima edizione di San Marino Aerospace e presto avvieremo le attività di progettazione del prossimo appuntamento”.