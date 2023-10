Il “Salvo D’acquisto” in visita all’aeroporto internazionale di Fiumicino

Gli alunni del 3° T.L., 4° T.L., 5° T.L. dell’Istituto Tecnologico “Salvo d’Acquisto” a indirizzo aeronautico, accompagnati dalla Preside Lucia Dutto, dal Prof. Gianfranco Vadrucci, dalla Prof.ssa Marzia Marini e dal Prof. Antonio Manganiello nell’ambito delle attività d’istruzione scolastica, hanno visitato la Sala APOC, il satellite del Terminal 3 ed i nuovi locali realizzati negli ultimi anni presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

La Responsabile del Servizio, Ilaria Domini, nel suo saluto di benvenuto ha illustrato brevemente ciò che avremmo visto nel tour didattico.

Espletate le procedure di controllo agli accessi, Ilaria Domini e le sue collaboratrici: Laura, Paola e Valentina; attraversando l’area “sterile” ci hanno accompagnato all’inizio del percorso addestrativo. Qui divisi in due gruppi “A” e “B”, abbiamo iniziato i tour all’APOC e al satellite.

L’Ingegner Alessandro Leonardi ha esposto un briefing illustrativo sulla funzione della Sala APOC e le sue finalità. L’Ingegner Alberto Fanelli ha illustrato il sistema BHS, smistamento bagagli di ultima generazione. Il Tecnico Fausto Pasqualucci dal satellite del Terminal 3 ha descritto il funzionamento del sistema a guida ottica denominato VDGS, schermo posizionato fronte piazzola di parcheggio che fornisce informazioni utili al pilota per la preparazione del volo.

Gli studenti hanno partecipato con molto interesse ed entusiasmo, ponendo domande sul funzionamento di queste nuove tecnologie.

La visita si è conclusa con la foto ricordo ed un cordiale arrivederci.

Si ringrazia ADR nella persona di Marco Troncone, A. D. per aver autorizzato questa importante esperienza, la Dott.ssa Giovanna De Cesare, primo contatto di approccio, Irma Domini, Responsabile Eventi che ci ha guidati in questo percorso esaltante e significativo per i nostri studenti.

Grazie, Aeroporti di Roma e tutto il personale coinvolto nella visita per la disponibilità e l’attenzione dimostrata.

Gianfranco Vadrucci, professore