XV municipio, a proposito di rifiuti

“Ringrazio l’intero Consiglio Municipale che con il voto positivo sul documento di oggi, nel corso del Consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni, ha ribadito unanimemente la sua posizione sul biodigestore di Cesano.

Nel documento è stato chiesto anche come, a seguito del parere negativo della Soprintendenza archeologica per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale possa conciliarsi la chiusura positiva della conferenza dei servizi visto l’ art. 13 del Decreto Aiuti Dl n. 50 del 2022 e gli Art. 21, 26 e 146 del Dlgs n. 42 del 2004.

Una posizione, come detto ripetutamente, non certo figlia di un capriccio e di un no a priori – né tantomeno della sindrome di Nimby, visto la totale messa a disposizione del territorio nell’individuazione di un sito più idoneo – ma frutto di un percorso sostenuto da anni che strada facendo ha trovato solo conferme, primo su tutti il netto e inappellabile parere negativo della Soprintendenza.

Non un fatto imprevisto quindi ma, ribadisco, solo una conferma. Lo stesso parere con le stesse motivazioni che per ben tre volte già in passato come Municipio avevamo ripetuto esprimendoci negativamente senza mai ignorare le criticità evidenti che insistono nella zona, tra cui viabilità, collocazione e logistica.

Con il consiglio di oggi, quindi, rafforziamo la nostra posizione, anche e soprattutto a garanzia dell’amministrazione capitolina che intende portare Roma definitivamente fuori dall’emergenza rifiuti. Per farlo è necessario però proseguire sulla strada giusta, con determinazione, proprio come sta facendo il Sindaco di Roma, ma senza perdere altro tempo con scelte sbagliate.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati