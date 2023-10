Alle viste il Roma Nord Fest

Con il Patrocinio del Municipio XV, e organizzato in collaborazione con l’amministrazione municipale per cui voglio ringraziare l’Assessora alla Cultura Tatiana Marchisio che come sempre ha seguito da vicino tutta la programmazione e l’Assessore Tommaso Martelli, il “Roma Nord Fest” si svolgerà giovedì 19 ottobre a partire dalle 18:00 in Piazzale di Ponte Milvio.

Primo appuntamento con “TALK&SOCIAL” con la presentazione del libro “THE ROMAN BOOK”, nato dall’evoluzione del blog “ROMAN POST” ed esperimento sincero di raccontare una Roma autentica e in continua trasformazione vista attraverso gli occhi di chi questa città la vive ogni giorno. Seguirà il cortometraggio “PONTE MILVIO”, uno sguardo sulla Roma Nord degli anni ’90 vista attraverso le esperienze di un gruppo di amici. Moderato dal presentatore Riccardo Zianna, il Festival è interamente gratuito e ad accesso libero. La serata sarà anche l’occasione per visitare la mostra “Carpe Diem”, l’esposizione fotografica di Stefano Casadio allestita all’interno della Torretta Valadier (visite gratuite dal 15 al 22 ottobre dalle 15.30 alle 22.30).”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati