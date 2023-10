Condannati in via definitiva per la strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno depositato alla Corte d’Assise di Brescia l’istanza di revisione di condanna. Gli avvocati ritengono di aver nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento della coppia in carcere dal 2007. L’11 dicembre 2006 i due hanno ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Rimase ferito il marito di quest’ultima Mario Frigerio.