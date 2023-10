Strategie europee per intese regionali, incontro bilaterale tra Lazio e Polonia

Il presidente della prima commissione regionale del Lazio, Flavio Cera, su delega del presidente Francesco Rocca, ha partecipato a un incontro bilaterale con il maresciallo del Voivodato di Lublino, Jaroslaw Stawiarski, per iniziare a elaborare strategie per un’intesa interregionale.

«Siamo convinti che la cooperazione internazionale tra Regioni abbia un impatto positivo sullo sviluppo locale. Siamo aperti e favorevoli all’avvio di un dialogo costante e proficuo tra le nostre realtà per promuovere uno scambio di esperienze in una serie di ambiti strategici: da economico e commerciale, a quelli scientifico, accademico, turistico e culturale» ha dichiarato Flavio Cera nel corso del suo intervento.

L’incontro ha fatto seguito alla quarta edizione della conferenza “Doing Business Together”, tenuta il giorno precedente, il cui scopo principale è quello di promuovere la cooperazione tra Regioni italiane e polacche. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni di Lazio, Sicilia, Puglia e Voivodato di Lublino, hanno partecipato i rappresentanti della Camera di Commercio italo-polacca e diverse decine di imprenditori di entrambi i Paesi. Presente il console onorario della Repubblica Italiana in Polonia, Anna Kaczmarczyk.

«Siamo consapevoli che il Voivodato di Lublino, sia in virtù della sua posizione geografica che della tipologia delle attività economiche che vi risiedono, avrà un ruolo importante nella ricostruzione dell’Ucraina, tema caro a entrambi i nostri Paesi e per cui la Regione Lazio desidera fare la sua parte. L’amministrazione regionale sente il dovere di offrire tutta la sua collaborazione per fare in modo che la vita dei cittadini ucraini torni alla pace e alla normalità, nella sincera speranza che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile, anche grazie al lavoro e all’eccellenza delle nostre aziende» ha evidenziato Flavio Cera.

Il presidente Cera ha ringraziato la delegazione polacca e l’amministrazione del Voivodato di Lublino per la calorosa accoglienza e per l’impeccabile organizzazione. A margine della conferenza anche una serie di incontri specifici per gli imprenditori, a cui hanno partecipato circa 40 aziende.